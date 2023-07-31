Литва може закрити автобусне сполучення з Білоруссю: міністерство транспорту уже звернулося у литовський департамент безпеки (ДДБ) з проханням оцінити ризики пасажирських автобусних рейсів до РБ.

Підставою цьому запиту стали повідомлення та попередження ДДБ про те, що спецслужби Білорусі активно діють на кордоні, допитують громадян Литви прямо на прикордонних пунктах і примушують до співпраці. Через це уже лунають заклики не їздити громадянам Литви до Білорусі та Росії.

На підставі відповіді ДДБ з висновками щодо ступеню таких ризиків міністерство транспорту може "скоротити пасажирські перевезення до Білорусі або взагалі відмовитись від таких маршрутів". Спеціалісти відомства переконані в тому, що роботу литовських перевізників потрібно оцінювати в контексті національної безпеки та можливих загроз.

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Наразі автобусне сполучення між Литвою та Білоруссю здійснюють 11 литовських та 22 білоруські автоперевізники. Вони в обидві сторони кордону обслуговують 66 налагоджених автобусних маршрутів.

Автобус Setra S415GT-HD на маршруті "Мінськ - Вільнюс" транспортної компанії Tolimojo keleivinio transporto kompanija, що працює під міжнародним брендом Eurolines. Фото: Сергій Шишков.

До речі, прямі транзитні рейси з Вільнюса до Києва транзитом через Білорусь скасовано. Їх з початком повномасштабної війни довелося прокласти кружним шляхом. Автобуси їдуть через Польщу на Львів, далі через Рівне й Житомир уже прямують до столиці України.

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Дорога за маршрутом Вільнюс-Київ у 1197 км в середньому займає 24-25 годин. Звісно, вартість квитка через зміну маршруту з довоєнного змінилася. Тепер пасажиру за одне місце потрібно заплатити 2 650 грн., що порівняно з іншими дешево, оскільки є маршрути, де квиток коштує 118 євро, тобто 4 783 грн.

Від перестановки перевізників результат не зміниться

Тут варто згадати арифметику і замість перевізників підставити доданки. Майже всі ЗМІ країн Балтії, Білорусі та України почали тиражувати інформацію про можливе закриття автобусних маршрутів, не вникаючи у суть проблеми. Так, ризики є. Однак експерти Авто24 з’ясували, що мова йде не про закриття кордону, а про скорочення чи закриття маршрутів, що ускладнить не лише логістику, але й безпеку людей, які перетинають кордон між двома країнами.

Оскільки кордон відкритий, то замість уже сталих маршрутів з перевіреними роками пасажирськими автоперевізниками й досвідченими водіями будуть організовуватися узаконені світовою практикою так звані нерегулярні автобусні перевезення. Вони підмінять, а по факту – перехоплять пасажирський трафік з регулярних рейсів і стануть їм альтернативою, що знизить безпеку перевезень. Це буде заміна одних автоперевізників іншими.

Під міжнародним брендом Eurolines працюють автобуси двох литовських компаній - каунаська Kautra та вільнюська Tolimojo keleivinio transporto kompanija. Фото: eurolines.lt

Головна загроза вбачається саме в ризиках безпечних перевезень. Якщо у регулярні рейси йдуть автобуси та водії з обов’язковою перевіркою технічного стану пасажирських машин та медичним оглядом водіїв перед кожним виходом на лінію, то альтернативні нерегулярні рейси цього взагалі не мають або фіктивно мають через фейкові угоди з відповідними структурами. Отож, пасажири на таких перевезеннях більше наражаються на небезпеку й частка потрапляння в аварію зростає.