08:54, 15 ноября 0

Предварительное решение о возможности лизинга предоставляется мгновенно, а через 5 дней автомобиль уже можно забирать из салона.

Лизинг автотранспорта для компаний или частных предпринимателей – очень выгодный способ получения транспорта для бизнес-потребностей. Ведь согласно украинскому законодательству, лизинговые платежи учитываются в расходах предприятия, то есть с них не надо платить налог на прибыль. Лизинг автомобилей может длиться от 12 до 60 месяцев, а первоначальный взнос не превышать 20% стоимости машины. То есть, если компания может выделить средства на приобретение одного автомобиля по полной стоимости, то в лизинг можно взять пять.

ПриватБанк предоставляет в лизинг любой вид транспортных средств – легковые автомобили, микроавтобусы, грузовики или спецтехнику. В то же время можно взять не одну единицу, а несколько транспортных средств. Расходы по лизингу в ПриватБанке можно предварительно узнать по специальному калькулятору, причем для легковых автомобилей существует возможность погашения как равными частями, так и по аннуитетной схеме.

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Ставка по лизингу зависит от первоначального взноса, срока лизинга, объемов финансирования и бренда автомобиля, который берется в лизинг. ПриватБанк имеет партнерские отношения с несколькими десятками автоимпортеров, в которых процентная ставка снижена до 0,01% годовых без скрытых комиссий и переплат. Это Toyota, Renault, Nissan, Fiat, Peugeot, Opel, Citroen, DS, Mitsubishi, Alfa Romeo, FAW и другие.

Чтобы взять авто в лизинг, не нужно собирать много документов. Предварительное решение о финансировании предоставляется мгновенно на сайте ПриватБанка, а окончательное – в течение пяти дней. Для клиентов, которые оформляют лизинг на сумму до 7 млн ​​гривен (для частных предпринимателей до 2 млн), существует упрощенный перечень из 5 документов, которые нужно предоставить банку для оформления сделки.

Лизинг автотранспорта от ПриватБанка может быть использован и для пополнения оборотных средств предприятия. Это возможно с помощью услуги "Обратный лизинг". Суть соглашения в том, что предприятие продает банку свои транспортные средства и мгновенно получит их обратно в лизинг. В результате предприниматель получает свободные оборотные средства в размере 50-60% от стоимости своего транспорта и возможность платить задолженность без дополнительной налоговой нагрузки. Не нужно также нотариальное удостоверение и других залогов. По сути, этот вид лизинга является удобной альтернативой кредитованию. Еще одно преимущество – решение о возвратном лизинге принимается онлайн, быстро и без предварительной оценки имущества.

Таким образом, с помощью лизинга от ПриватБанка предприниматели могут получить выгодное финансирование с минимальными процентами, относить затраты на транспорт к необлагаемым расходам, а также пополнять оборотные средства за счет возвратного лизинга.