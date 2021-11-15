08:54, 15 листопада 0

Попереднє рішення про можливість лізингу надається миттєво, а через 5 днів автомобіль вже можна забирати з салону.

Лізинг автотранспорту для компаній чи приватних підприємців – дуже вигідний спосіб отримання транспорту для бізнес-потреб. Адже згідно українського законодавства, лізингові платежі враховуються у витрати підприємства, тобто з них не треба платити податок на прибуток. Лізинг автомобілів може тривати від 12 до 60 місяців, а початковий внесок не перевищувати 20% вартості авто. Тобто, якщо компанія може виділити кошти на придбання одного авто за повною вартістю, то в лізинг можна взяти п'ять.

ПриватБанк надає в лізинг будь-який вид транспортних засобів – легкові авто, мікроавтобуси, вантажівки чи спецтехніку. Водночас можна взяти не одну одиницю, а кілька транспортних засобів. Витрати за лізингом у ПриватБанку можна попередньо дізнатись за спеціальним калькулятором, причому для легкових авто існує можливість погашення як рівними частинами, так і за ануїтетною схемою.

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Ставка за лізингом залежить від початкового внеску, строку лізингу, обсягів фінансування та бренду автомобіля, який береться в лізинг. ПриватБанк має партнерські відносини з кількома десятками автоімпортерів, в яких відсоткова ставка знижена аж до 0,01% річних без прихованих комісій і переплат. Це Toyota, Renault, Nissan, Fiat, Peugeot, Opel, Citroen, DS, Mitsubishi, Alfa Romeo, FAW та інші.

Щоб взяти авто у лізинг, не потрібно збирати багато документів. Попереднє рішення про фінансування надається миттєво на сайті ПриватБанку, а остаточне – протягом п'яти днів. Для клієнтів, котрі оформляють лізинг сумою до 7 млн гривень (для приватних підприємців до 2 млн), існує спрощений перелік з 5 документів, які треба надати банку для оформлення угоди.

Лізинг автотранспорту від ПриватБанку може бути використаний і для поповнення обігових коштів підприємства. Це можливо за допомогою послуги "Зворотній лізинг". Суть угоди в тому, що підприємство продає банку свої транспортні засоби і миттєво отримає їх назад у лізинг. В результаті підприємець отримує вільні обігові кошти в розмірі 50-60% від вартості свого транспорту та можливість сплачувати заборгованість без додаткового податкового навантаження. Не потрібно також нотаріального посвідчення та інших застав. По суті, цей вид лізингу є зручною альтернативою кредитування. Ще одна перевага – рішення про зворотній лізинг ухвалюється онлайн, швидко і без попередньої оцінки майна.

Таким чином, за допомогою лізингу від ПриватБанку підприємці можуть отримати вигідне фінансування з мінімальними відсотками, відносити затрати на транспорт до неоподаткованих витрат, а також поповнювати обігові кошти за рахунок зворотного лізингу.