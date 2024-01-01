Любимые игрушки из гаража Медведчука ждут нового владельца

На торги выставлены квадроциклы Bombardier, на которых любили кататься Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко. Также в пакет аукциона вошел лот багги Тгахтег, что давал Медведчуку воображение отчаянного воина.

О подготовленной к аукциону технике из гаража Виктора Медведчука говорится на сайте АРМА. Там сообщается, что после проведенного открытого конкурса на отбор юридического лица для реализации упомянутых выше транспортных средств, решением конкурсной комиссии таким продавцом выбрано ЧП "Тендер Онлайн". С этой структурой Агентство заключило соответствующий договор.

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Сейчас организатор заканчивает оценку активов (квадроциклов и багги), после чего состоятся торги на портале Прозорро.Продажи.

Фото: АРМА

Это не единственный лот, запущенный Нацагентством. С молотка уйдет около тысячи тонн кукурузы, более двух тысяч тонн пшеницы, более 100 тонн продукции, предназначенной для защиты растений, почти 27 тысяч тонн железной руды и 44 тысячи тонн калия хлористого.

Также реализуется компьютерная техника и лесоматериалы. Все эти активы проходят этап независимой оценки, после чего будут также реализованы на портале Прозорро.Продажи.