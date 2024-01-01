Улюблені Іграшки з гаража Медведчука чекають нового власника

На торги виставлено квадроцикли Bombardier, на яких полюбляли кататися Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко. Також в пакет аукціону увійшов лот багі Тraxter, що давав Медведчуку уяву відчайдушного воїна.

Про підготовлену до аукціону техніку з гаража Віктора Медведчука йдеться на сайті АРМА. Там повідомляється, що після проведеного відкритого конкурсу на відбір юридичної особи для реалізації згаданих вище транспортних засобів, рішенням конкурсної комісії таким продавцем обрано ПП "Тендер Онлайн". З цією структурою Агентство уклало відповідний договір.

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Наразі організатор закінчує оцінку активів (квадроциклів та багі), після чого відбудуться торги на порталі Прозорро.Продажі.

Фото: АРМА

Це не єдиний лот, запущений Нацагентством. З молотка піде близько тисячі тонн кукурудзи, понад дві тисячі тонн пшениці, понад 100 тонн продукції, призначеної для захисту рослин, майже 27 тисяч тонн залізної руди та 44 тисячі тонн калію хлористого.

Також реалізовується комп’ютерна техніка та лісоматеріали. Всі ці активи проходять етап незалежної оцінки, після чого будуть також реалізовані на порталі Прозорро.Продажі.