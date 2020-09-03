Именно в Музее авиации имени А. К. Антонова 12-13 сентября пройдет “Ретрослет OldCar”. Мероприятие будет отличаться от ежегодного фестиваля другим форматом, большим количеством движения и организационными подходами, которые отвечают всем требованиям Министерства здравоохранения Украины.

Изюминкой OldCar-2020 станет пробег старинных автомобилей 12 сентября от Памятника основателям Киева до Музея авиации. Традиционно неизменной останется неповторимая атмосфера праздника среди самолетов и хромированных старинных автомобилей, многообразие моделей разных годов выпуска и зрелищные мероприятия. Можно будет увидеть самые редкие машины в Украине и свежие работы мастерских по восстановлению эксклюзивной техники, ведь реставрационные работы в украинских мастерских продолжаются несмотря на эпидемию.

Одна из особенностей фестиваля OldCarLand в том, что здесь находят что-то интересное для себя люди с очень разными вкусами

Организаторы ожидают среди своих гостей раритетные британские и итальянские автомобили. А также – изысканный советский фаэтон, который существует в единственном на весь мир экземпляре. В рамках мероприятия отметят нынешних юбиляров – ЗАЗ-965 и ВАЗ-2101. Для любителей скоростных моделей готовят “горячую экспозицию” суперкаров и самых желанных автомобилей поколения 90-х. На “Ретрослете” будет все для насыщенного и неповторимого семейного отдыха – уникальные локации для фотосъемки и море впечатлений для детей. Чтобы попасть на мероприятие, следует приобрести музейный билет на кассе при входе. Он стоит 100 грн.

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