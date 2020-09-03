У Музеї авіації імені О.К. Антонова 12-13 вересня відбудеться “Ретрозліт OldCar” – зустріч прихильників ретро у дещо зміненому форматі, з більшою кількістю руху й організаційними підходами, які відповідають всім вимогам Міністерства охорони здоров’я України.

Родзинкою OldCar-2020 стане пробіг старовинних автівок 12 вересня від Пам’ятника засновникам Києва до Музею авіації. Традиційно незмінними залишаться неповторна атмосфера серед літаків і хромованих старовинних автомобілів, різноманіття моделей різних років випуску й видовищні заходи. Можна буде побачити найбільш рідкісні машини в Україні та свіжі роботи майстерень із відновлення ексклюзивної техніки, адже реставраційні роботи в українських майстернях не припиняються попри епідемію.

Одна з особливостей фестивалю OldCarLand у тому, що тут знаходять щось цікаве для себе люди з дуже різними смаками

Організатори очікують серед своїх гостей раритетні британські та італійські автомобілі. А також – вишуканий радянський фаетон, який існує в єдиному на весь світ екземплярі. У рамках заходу відзначать цьогорічних ювілярів – ЗАЗ-965 і ВАЗ-2101.

Для любителів швидкісних моделей готують “гарячу експозицію” суперкарів і найбажаніших автомобілів покоління 90-х. На “Ретрозльоті” буде все для насиченого й неповторного сімейного відпочинку — унікальні локації для фотозйомки й море вражень для дітей. Аби потрапити на захід, слід придбати музейний квиток на касі при вході. Він коштує 100 грн.

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