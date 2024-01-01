Люди лучше справляются с вождением, чем автоматизированные системы: исследование

Системы помощи водителю с частичной автоматизацией, бесспорно, могут помочь предотвратить столкновения, но они еще не совсем готовы к работе. Недавнее исследование проанализировало более 37 000 столкновений транспортных средств и выявило, что люди реже попадают в аварии на поворотах или в условиях слабого освещения, чем автоматизированные технологии.

Читайте также: Американцы не доверяют технологиям автономного вождения: результаты исследования

Исследование, недавно опубликованное Nature Communications, выявило, что транспортные средства, которые используют автоматизированные системы, испытывали в пять раз больше аварий во время восхода или захода солнца. В поворотах это соотношение было вдвое больше, чем у транспортных средств, управляемых людьми. Примерно 35 000 аварий с участием водителей и 2100 с активными автоматизированными системами служат основой для данных.

Что касается ситуаций со слабым освещением, исследование подчеркивает ограничения камер и датчиков и неспособность адаптироваться к условиям. Например, утренние или поздние тени могут быть неправильно истолкованы как объекты. Колебания света также могут быть проблематичными, сея хаос с алгоритмами и вызывая путаницу в системе. С другой стороны, объекты в тени могут вообще не распознаваться. Это подтверждается краш-тестами, которые постоянно показывают, что транспортные средства поздно тормозят или вообще не останавливаются во время симуляции пешеходов или животных.

Что касается перекрестков, ситуационная осведомленность упоминается как вероятное проблемное место для текущих автоматизированных систем. Датчики и камеры могут не обнаруживать всех препятствий в таком динамичном месте, как перекресток. Исследование указывает на то, что текущие системы обычно "видят" территорию относительно близко к автомобилю. В то время как человек может увидеть густой туман за полкилометра от него и принять меры, например, изменить маршрут. Автомобиль с автономным управлением просто продолжит движение.

Читайте также: Владелец Tesla заявил, что дважды едва не погиб из-за системы автономного вождения

Изучая действия перед столкновением, большинство транспортных средств с автономным управлением ехали прямо и на постоянной скорости до того, как были применены экстренные маневры. Автомобили, которыми управляли люди, показали больше случаев замедления и изменения полосы перед столкновением.

Исследование принимает во внимание множество переменных, чтобы прийти к этим выводам, но вывод очевиден. Системы помощи водителю в том виде, в котором они есть сейчас, - это именно ассистенты. Автоматизация хорошо работает на прямой, но необходимо собрать и изучить значительно больше данных, прежде чем настоящее вождение 4-го уровня станет реальностью.