Пилот команды Mercedes-AMG Petronas теперь официально именуется сэр Льюис Хэмилтон.

Семикратный чемпион Формула1 Льюис Хэмилтон стал четвертым британским гонщиком, посвященным в рыцари. До него титул получали сэр Джек Брэбем, сэр Стирлинг Мосс и сэр Джеки Стюарт.

Также интересно: 36-летний Mercedes 280 CE разогнали до максимума на автобане: видео

Ранее Льюис Хэмилтон стал победителем в номинации “Персона года” по версии BBC Sport, завоевав эту награду во второй раз в своей карьере. Кроме того, британец возглавил список лучших пилотов года, составленный в ходе анонимного голосования руководителями команд Формула 1.

Сэр Льюис завоевал свой седьмой чемпионский титул в карьере под конец сезона 2020 года, повторив достижение Михаэля Шумахера. Он также побил рекорд знаменитого немецкого пилота по количеству побед на этапах Гран-при – на счету Хэмилтона 95 побед и 98 поул-позиций.