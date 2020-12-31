Пілот команди Mercedes-AMG Petronas тепер офіційно іменується сер Льюїс Хемілтон.

Семиразовий чемпіон Формула1 Льюїс Хемілтон став четвертим британським гонщиком, присвяченим в лицарі. До нього титул отримували сер Джек Бребем, сер Стірлінг Мосс і сер Джекі Стюарт.

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Раніше Льюїс Хемілтон став переможцем в номінації “Персона року” за версією BBC Sport, завоювавши цю нагороду вдруге в своїй кар'єрі. Крім того, британець очолив список кращих пілотів року, складений в ході анонімного голосування керівниками команд Формула 1.

Сер Льюїс завоював свій сьомий чемпіонський титул в кар'єрі під кінець сезону 2020 року, повторивши досягнення Міхаеля Шумахера. Він також побив рекорд славетного німецького пілота за кількістю перемог на етапах Гран-прі – на рахунку Хемілтона 95 перемог і 98 поул-позицій.