Немецкие горячие хэтчбеки сошлись в классическом противоборстве на треке, чтобы выяснить, какой из них лучше.

Тест-драйв в форме соревнования от CarWow показывает, что даже машины, построенные на одной платформе, как Volkswagen и Audi, на треке могут показывать разные результаты.

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Обычно Volkswagen не слишком конкурентоспособен, когда дело доходит до высокопроизводительных автомобилей. Чаще немецкий производитель сочетает повседневную практичность с достойной мощностью. Например, в моделях GTI. Но новый Golf R – настоящая карманная пушка. Golf R ведет свою историю от полноприводного R32, и за полтора десятилетия инженеры усовершенствовали его настолько, что он стал замечательным исключением из общего правила. Чего стоит один только факт, что первую сотню на спидометре Golf R набирает через 3,94 секунды после старта.

Хэтчи от Volkswagen и Audi используют одну платформу, одинаковые 2-литровые четырехцилиндровые турбомоторы с отдачей чуть более 300 сил и имеют привод на все колеса. BMW – единственный участник заезда, который использует обычный автомат. Он также несколько проигрывает Volkswagen-Audi в мощности, однако имеет лучший крутящий момент.

Удивительное дело в том, что Golf R в этой гонке также стоит дороже. С какого времени Audi выпускает более дешевые машины, чем Volkswagen? В любом случае, CarWow демонстрирует не только гонку, которую Golf R легко выиграл, но и несколько заездов, в которых ему пришлось хорошо побороться за победу.