Німецькі гарячі хетчбеки зійшлись у класичному протиборстві на треку, аби з'ясувати, котрий з них кращий.

Тест-драйв у формі змагання від CarWow показує, що навіть машини, збудовані на одній платформі, як Volkswagen та Audi, на треку можуть показувати різні результати.

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Зазвичай Volkswagen не надто конкурентоспроможний, коли справа доходить до високопродуктивних автомобілів. Частіше німецький виробник поєднує повсякденну практичність із гідною потужністю, наприклад в моделях GTI. Але новий Golf R – справжня кишенькова гармата. Golf R веде свою історію від повнопривідного R32 і за півтора десятиліття інженери вдосконалили його настільки, що він став чудовим винятком із загального правила. Чого вартий самий лише факт, що першу сотню на спідометрі Golf R набирає через 3,94 секунди, після старту.

Хетчі від Volkswagen та Audi використовують одну платформу, однакові 2-літрові чотирициліндрові турбомотори з віддачею трохи більше 300 сил і мають привід на всі колеса. BMW – єдиний учасник заїзду, який використовує звичайний автомат. Він також дещо програє Volkswagen-Audi у потужності, однак має кращий крутний момент.

Дивна річ у тому, що Golf R у цій гонці також коштує дорожче. З якого часу Audi випускає дешевші машини, ніж Volkswagen? У будь-якому випадку, CarWow демонструє не лише гонку, яку Golf R легко виграв, а й кілька заїздів, у яких йому довелось добре поборотись за перемогу.