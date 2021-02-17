Британский автопроизводитель уже размышляет над эволюцией своего первого гиперкара Evija, представленного в 2019 году, утверждается, что у прототипа Lotus E-R9 для следующего десятилетия в основе современные компоненты и технологии.

Визионерский концепт демонстрирует видение дизайнеров и конструкторов спортивного трекового автомобиля для гонок на выносливость.

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Концепт E-R9 создан в Lotus Engineering, дочерней группе Lotus с командой собственных инженеров и специалистов Geely Group Motorsports International.

Аббревиатура E-R в названии означает Endurance Racer, то есть "гонщик на выносливость" цифра "9" отсылка к знаменитому треккару Lotus Mark IX.

"Что мы пытались сделать, так это расширить границы того, где мы сегодня находимся технически; экстраполировать в будущее. Lotus E-R9 включает технологии, которые мы надеемся разработать и применять на практике. Lotus имеет удивительную историю разработки уникальных решений и мы это делали уже много раз в автоспорте и на наших дорожных автомобилях". Впрочем, сам E-R9 вряд ли когда-то увидит мир и останется лишь фирменными рендерами.

Гипотетический гиперкар в движение приводят четыре независимых электромотора Evija, а источником тока служит высокотехнологичная съемная батарея.

Кузов концепта способен менять форму, благодаря подвижным кузовным панелям. Они адаптируются к характеру движения и регулируют потоки воздуха для уменьшения или увеличения прижимной силы.

Фото: Lotus E-R9 / Lotus