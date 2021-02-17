Британський автовиробник вже розмірковує над еволюцією свого першого гіперкара Evija, представленого у 2019 році, стверджується, що прототип Lotus E-R9 для наступного десятиріччя має в основі сучасні компоненти і технології.

Візіонерський концепт демонструє бачення дизайнерів та конструкторів спортивного трекового автомобіля для перегонів на витривалість.

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Концепт E-R9 створений у Lotus Engineering, дочірній групі Lotus з командою власних інженерів та спеціалістів Geely Group Motorsports International.

Абревіатура E-R в назві означає Endurance Racer, тобто “гонщик на витривалість” а цифра “9” є посиланням на славетний треккар Lotus Mark IX.

“Що ми намагалися зробити, так це розширити межі того, де ми сьогодні знаходимось технічно; екстраполювати в майбутнє. Lotus E-R9 включає технології, які ми сподіваємось розробити та застосовувати на практиці. Lotus має дивовижну історію розробки унікальних рішень і ми це робили вже багато разів у автоспорті та на наших дорожніх автомобілях”. Втім, сам E-R9 навряд чи колись побачить світ і залишиться лиш фірмовими рендерами.

Гіпотетичний гіперкар у рух приводять чотири незалежних електромотора Evija, а джерелом струму служить високотехнологічна зйомна батарея.

Кузов концепта здатен змінювати форму, завдяки рухомим кузовним панелям. Вони адаптуються до характеру руху і регулюють потоки повітря для зменшення чи збільшення притискної сили.

Фото: Lotus E-R9 / Lotus