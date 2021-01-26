Эти три модели будут сняты с производства в этом году, а в следующем у них уже будет замена.

Слухи оказались правдивыми – стареющие модели Elise, Exige и Evora в следующем году будут заменены новыми спорткарами. Lotus показал первый тизер будущих новинок.

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Британский производитель нишевых спорткаров, который принадлежит Geely, говорит о “новой серией спортивных автомобилей”, хотя по неофициальной информации это будет три версии одной машины, которую разрабатывают под заводским обозначением Type 131. Новинка или новинки являются частью стратегии Lotus Vision80, которая предусматривает инвестиции в разработку и производство более 100 миллионов фунтов стерлингов. Компания намерена привлечь около 250 новых сотрудников, кроме 670, которые уже присоединились с сентября 2017 года, когда Lotus сменил владельцев.

Подробностей о Type 131 пока мало. Британское издание Autocar сообщает, что новинка будет располагаться над Evora и будет работать от двигателя V6, подключенного к гибридной системе. Неясно, будет ли это снова двигатель внутреннего сгорания от Toyota, которым Lotus пользуется десятки лет, но это кажется вероятным.

Фото: тестовый мул Lotus Esprit и официальный тизер Type 131 / Motor1

Производство автомобиля "три в одном" начнется в конце этого года. Ожидается, что “Тип 131” будет последним Lotus с двигателем внутреннего сгорания, а его общая мощность будет превышать 500 лошадиных сил. Отчеты свидетельствуют о том, что это будет двухместная машина с большим багажником, а не компоновка 2+2 с тесными задними сиденьями и крохотным грузовым отсеком.

Lotus заявляет, что объединенное производство Elise, Exige и Evora достигнет 55 000 единиц к тому времени, когда последние машины съедут с конвейера в конце этого года.