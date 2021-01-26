Ці три моделі будуть зняті з виробництва цього року, а наступного в них вже буде заміна.

Чутки виявились правдивими – старіючі моделі Elise, Exige та Evora наступного року будуть замінені новими спорткарами. Lotus показав перший тізер майбутніх новинок.

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Британський виробник нішевих спорткарів, що належить Geely, говорить про “нову серією спортивних автомобілів”, хоча за неофіційною інформацією це буде три версії однієї машини, яку розробляють під заводським позначенням Type 131. Новинка чи новинки є частиною стратегії Lotus Vision80, яка передбачає інвестиції у розробку і виробництво більше 100 мільйонів фунтів стерлінгів. Компанія має намір залучити близько 250 нових співробітників, крім 670, які вже приєдналися з вересня 2017 року, коли Lotus змінив власників.

Подробиць про Type 131 поки бракує. Британське видання Autocar повідомляє, що новинка буде розташовуватися над Evora і буде працювати від двигуна V6, підключеного до гібридної системи. Незрозуміло, чи це знову буде двигун внутрішнього згоряння від Toyota, яким Lotus користується десятки років, але це видається ймовірним.

Фото: тестовий мул Lotus Esprit та офіційний тізер Type 131 / Motor1

Виробництво автомобіля “три в одному” розпочнеться пізніше цього року. Очікується, що “Тип 131” буде останнім Lotus з двигуном внутрішнього згоряння, а його загальна потужність перевищуватиме 500 кінських сил. Звіти свідчать про те, що це буде двомісна машина із великим багажником, а не компонування 2+2 із тісними задніми сидіннями та крихітним вантажним відсіком.

Lotus заявляє, що об'єднане виробництво Elise, Exige та Evora досягне 55 000 одиниць до того часу, коли останні машини з'їдуть з конвеєра пізніше цього року.