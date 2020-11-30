Семь лучших спасений от схода с дистанции этого года, которые вызывают желание пересмотреть всю нынешнюю серию соревнований Мирового Ралли Чемпионата.

Быть пилотом ралли-кара – значит постоянно ходить по краю, держа автомобиль под контролем на бешеной скорости. Иногда все выходит из-под контроля, но пилотам удается вернуться в гонку.

Также интересно: Французы показали первый электрический внедорожник для " Дакара"

Сейв – это одновременно неудача и победа. И случается такое как с новичками, так и с ветеранами. Себастьян Леб, например, имеет на счету девять чемпионских титулов WRC и является последним человеком, которого ожидаешь увидеть в компиляции ошибок. И все же он ошибся на повороте в Ралли Монте-Карло и его Hyundai завис на бугре. С помощью зрителей машину удалось вернуть на трассу.