Сім кращих порятунків від сходу з дистанції цього року, які викликають бажання передивитись усю цьогорічну серію змагань Світового Ралі Чемпіонату.

Бути пілотом ралі-кара – значить постійно ходити по краю, тримаючи автомобіль під контролем на шаленій швидкості. Іноді все виходить з-під контролю, але пілотам вдається повернутись у гонку.

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Сейв – це одночасно невдача і перемога. І трапляється таке як з новачками, так і з ветеранами. Себастьян Льоб, наприклад, має на рахунку дев’ять чемпіонських титулів WRC і є останньою людиною, яку очікуєш побачити у компіляції помилок. І все ж він помилився на повороті у Ралі Монте-Карло і його Hyundai завис на бугрі. За допомогою глядачів машину вдалось повернути на трасу.