Lucid объявила, что электрический кроссовер Gravity будет доступен за $95 000

Как передает Carscoops, Lucid объявила о запуске кроссовера Gravity. Заказы на новинку начнут принимать 7 ноября. Производство планируют начать в конце этого года, и электрический кроссовер сначала будет предлагать 811 “лошадей”, а также запас хода в 708 километров.

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Кроме этого, новинка будет иметь регулируемую пневматическую подвеску, колеса размером от 20 до 23 дюймов, разгон от 0 до 100 км/ч менее чем за 3,5 секунды и тяговую способность до 2722 кг. В салоне кроссовер получил большие экраны, двухспицевый руль и сиденья для семи человек.

Также компания оснастила модель передними сиденьями с подогревом, вентиляцией и массажем, аудиосистемой премиум-класса с 22 динамиками и четырехзонным климат-контролем. Сейчас это все подробности, которые автопроизводитель раскрыл о кроссовере, однако, Lucid также добавила, что впоследствии появится версия начального уровня, стоимостью 79 900 долларов, что дебютирует в следующем году.