Lucid оголосила, що електричний кросовер Gravity буде доступний за $95 000

Як передає Carscoops, Lucid оголосила про запуск кросовера Gravity. Замовлення на новинку почнуть приймати 7 листопада. Виробництво планують розпочати наприкінці цього року, й електричний кросовер спершу пропонуватиме 811 “коней”, а також запас ходу в 708 кілометрів.

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Окрім цього, новинка матиме регульовану пневматичну підвіску, колеса розміром від 20 до 23 дюймів, розгін від 0 до 100 км/год менш ніж за 3,5 секунди та тягову здатність до 2722 кг. В салоні кросовер отримав великі екрани, двоспицеве кермо та сидіння для семи осіб.

Також компанія оснастила модель передніми сидіннями з підігрівом, вентиляцією та масажем, аудіосистемою преміумкласу з 22 динаміками та чотиризонним клімат-контролем. Наразі це всі подробиці, які автовиробник розкрив про кросовер, проте, Lucid також додала, що згодом з’явиться версія початкового рівня, вартістю 79 900 доларів, що дебютує наступного року.