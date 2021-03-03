Британская компания, которая специализируется на преобразовании классических британских машин высокого класса в быстрые электромобили с нулевым уровнем выбросов, уже предлагает конвертируемые Range Rover, Jaguar XK120, Rolls Royce Phantom V и Silver Cloud, а теперь список пополнил и винтажный Bentley.

Роскошный винтажный седан Bentley S3 Continental Flying Spur 1961 является прадедушкой нынешнего Flying Spur. Когда он работал на 6-литровому V8 серии L, но теперь может быть полностью электрическим.

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Компания Lunaz не обнародовали подробности о новом бесшумном силовом агрегате для S3, но, вероятно, это будут те же двигатели и аккумулятор, которые уже использовались для конвертации Rolls-Royce Cloud. Если да, речь идет о паре электромоторов с приводом на заднюю ось и общей мощностью в 375 лошадиных сил и 700 ньютон-метров крутящего момента. И хотя Rolls Royce и Bentley ранее называли мощности своих двигателей, можно поспорить, что оригинальный S3 имел вдвое меньшую производительность. Аккумулятор мощностью 80 киловатт-часов позволяет преодолевать на одном заряде до 485 километров.

Специалисты Lunaz усовершенствовали тормоза и подвеску старого Continental и добавили электроусилитель руля. Внутри роскошный седан предлагает еще больше технологий в форме современной системы кондиционирования и стилизованного под ретро мультимедийного центра с поддержкой Apple CarPlay. Внешне же автомобиль выглядит, как обычный отреставрированный Bentley S3 Continental Flying Spur.

Этот конкретный Flying Spur выполнен в двухцветном окрасе по просьбе владельца. Однако покупатели могут заказать машину любом цвете и это не обязательно должен быть S3 Continental Flying Spur, поскольку Lunaz предлагает конверсию для моделей предыдущих поколений – S1 и S2, а также для купе и кабриолета S1, S2 и S3. Стоимость конверсии составляет минимум 350 тысяч фунтов стерлингов – около 13,6 миллиона гривен.

Фото: Lunaz Bentley S3 Continental Flying Spur / Lunaz