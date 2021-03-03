Оказывается, и легендарный "горбатый" был электрическим.

Внешне электромобиль ЗАЗ-965, выпущенный в 1974 году на RER – Рижском электромашиностроительном заводе – ничем не отличался от обычного. Это и не удивительно, ведь компоновка электромобиля оставалась неизменной: и двигатели, и трансмиссия, и ведущая ось были расположены сзади. Все поместилось под родным капотом вместо бензинового двигателя.

Фото Latvijas Nacionālais arhīvs

Также интересно: каким был Запорожец-пикап

Если верить сайту raw21.com, запас хода этого экземпляра был около 130 километров, что не существенно отличается от реального пробега современных электромобилей подобного класса.

Где находится сейчас этот опытный образец, неизвестно.