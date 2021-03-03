Виявляється, і легендарний "горбатий" був електричним.

Зовні електромобіль ЗАЗ-965, випущений у 1974 році на RER – Ризькому електромашинобудівному заводі – нічим не відрізнявся від звичайного. Це й не дивно, адже компоновка електромобіля залишалася незмінною: і електродвигун, і трансмісія, і ведуча вісь були розташовані позаду. Все помістилося під рідним капотом замість бензинового двигуна.

Фото Latvijas Nacionālais arhīvs

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Якщо вірити сайту raw21.com, запас ходу цього екземпляру був близько 130 кілометрів, що не суттєво відрізняється від реального пробігу сучасних електромобілів подібного класу.

Де знаходиться зараз цей дослідний зразок, невідомо.