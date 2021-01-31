Пікап на базі задньомоторного автомобіля – сам по собі чималий нонсенс. А щоб ви сказали, якби це був "Запорожець"»?

Сьогодні ця машина навіть у колах експертів вважається рідкістю, а не так давно, у неспокійні 1990-ті, вони жваво снували вулицями українських міст і містечок, дивуючи водіїв своєю несподіваною архітектурою.

ЗАЗ будував пікапи з усіх своїх базових моделей. Але перші дві генерації – 965 та 968А (на фото) у продаж ніколи не надходили

Працювали ці ЗАЗи на ще численних тоді державних та комунальних підприємствах, адже приватні власники нові “Запорожці” наприкінці ХХ століття вже не купували. Багатьом машинка здавалася саморобкою – настільки дивною вона була, але ж сьогодні ми знаємо, що це хоч і малосерійна, але цілком заводська продукція під індексом ЗАЗ-968МП.

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Якщо чесно, пікапом називати його не зовсім правильно. Адже пікап – автомобіль із закритою кабіною і відкритим вантажним майданчиком. Із закритою кабіною у цієї машини все гаразд, а от замість вантажного майданчика вона має такий собі колодязь – короткий, від спинок сидінь до двигуна, але на всю ширину кузова . Проте це була заводська версія і літера П в індексі однозначно наполягає: це таки пікап.

“Горбатий” теж існував у версії пікап, але ці кілька машин призначалися виключно для внутрішньозаводських перевезень

Історія створення цієї моделі трохи несподівана – спочатку це був розвізний візок суто для внутрішньозаводських перевезень, так званий технологічний транспорт. Зазівці робили собі такі мікровантажівки із “горбатого” ЗАЗ-965, потім настала черга “вухатого” ЗАЗ-968, а коли на конвеєр стала “емка”, то пікапчик почали робити з нього. Справа у тому, що ці машини не проектували і не випускали спеціально, внутрішньозаводський транспорт переробляли з некондиційних товарних екземплярів, які, певно, через серйозні дефекти не могли бути відправлені у торговельну мережу.

Оскільки дах кузова седан виконує несучу функцію, після видалення його частини на пікапі утворений проріз підсилювали металевими профілями

Але на початку 1990-х років статус пікапа раптом змінився. Попит на звичайні “Запорожці” суттєво знизився: по-перше, у споживача впали доходи, по-друге, масово з’явилися вживані іномарки, по-третє, держава зупинила закупівлю ЗАЗів з ручним керуванням – у виконанні для інвалідів. Тоді на заводі когось осінила думка: випускати ЗАЗ-пікап як товарний автомобіль! Нехай традиційний седан став непотрібен народові в якості сімейного авто, так можливо, комусь знадобиться утилітарна робоча конячка із збільшеним вантажним відсіком? Тим більше, що ціна на пікапчик може бути призначена набагато меншою.

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І можна сказати, невідомий нам зазівський маркетолог тоді вгадав: у 1990 – 1994 рр. було реалізовано близько 2,5 тис. машин ЗАЗ-968МП, що за мірками проблемних 1990-х було непогано.

Більшість пікапів ЗАЗ-968МП експлуатувалися без такого високого тента

Особливого сенсу в пикапі на базі ЗАЗів може й не було, але ж розташований спереду багажник (ззаду був двигун) не давав змоги перевозити у ньому щось об’ємне з відкритою кришкою. Так само непросто було побудувати на базі “Запорожців” машину з кузовом універсал. А такий собі варіант пікапа з глибоким вантажним відсіком позаду кабіни (нехай навіть він був коротким і з високими бортами) дозволяв перевозити щось громіздке, жорстке, брудне та іноді навіть з неприємним запахом.

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Наприклад, у деяких українських містах ЗАЗ-968 МП служили у комунальному господарстві, перевозячи, крім іншого, бригади зварювальників з їхнім кисневим балоном та карбідним газовим апаратом. Так, балон стирчав просто у небо, і перетягувати його через борт було нелегко, але ж простіше, ніж до салону стандартного ЗАЗ-968М з двохдверним кузовом тудор.

Деякі відчайдухи перетворювали задньомоторні легковики Skoda 120 на такі ось пікапи з двигуном та додатковим відсіком під підлогою кузова

Слід сказати, що певна можливість зробити пікап зручнішим була. Наприклад, зробивши рівну вантажну платформу на всю довжину від кабіни до заднього бампера – піднявши її над мотором. Без особливих проблем можна було на 50 мм знизити лінію капота двигуна, накрити суцільним “столом” нішу на місці заднього сидіння. По такій схемі було побудовано пікапи на базі кількох подібних задньомоторних автомобілів – наприклад, масовий VW Transpoter Pickup та унікальна Skoda 120 Pickup. Власне, на порядок більше пікапів Skoda було побудовано саме за схемою пікапів-”Запорожців”, але це вже інша історія.

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