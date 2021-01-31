Пикап на базе заднемоторного автомобиля – сам по себе немалый нонсенс. А что бы вы сказали, если бы это был "Запорожец"?

Сегодня эта машина даже в кругах экспертов считается редкостью, а не так давно, в неспокойные 1990-е, они живо сновали по улицам украинских городов и городков, удивляя публику своей неожиданной архитектурой.

ЗАЗ строил пикапы из всех своих базовых моделей. Но первые две генерации – -965 и -968А (на фото) в продажу никогда не поступали

Работали эти ЗАЗы на еще многочисленных тогда государственных и коммунальных предприятиях, ведь частные владельцы новые “Запорожцы” в самом конце ХХ века уже почти не покупали. Многим машинка казалась самоделкой – настолько странной она была, а ведь сегодня мы знаем, что это хоть и малосерийная, но вполне заводская продукция под индексом ЗАЗ-968МП.

Также ЧИТАЙТЕ: Внедорожник "Запорожец": почему он не пошел в серию

Если честно, пикапом называть его не совсем правильно. Ведь пикап – автомобиль с закрытой кабиной и открытой грузовой площадкой. С закрытой кабиной у этой машины все в порядке, а вот вместо грузовой площадки она имеет такой себе колодец – короткий глубокий отсек, от спинок сидений до двигателя, но на всю ширину кузова. Однако это была заводская версия и буква П в индексе однозначно настаивает: это таки пикап.

“Горбатый” тоже существовал в версии пикап, но эти несколько машин предназначались исключительно для внутризаводских перевозок

История создания этой модели немного неожиданная – изначально это была развозная тележка сугубо для внутризаводских маршрутов, так называемый технологический транспорт. Зазовцы делали себе такие микрогрузовики из "горбатого“ ЗАЗ-965, потом настала очередь ”ушастого“ ЗАЗ-968, а когда на конвейер стала ”эмка", то пикапчик начали делать из него. Дело в том, что эти машины не проектировали и не выпускали специально, внутризаводской транспорт перестраивали из некондиционных товарных экземпляров, которые, вероятно, из-за серьезных дефектов не могли быть отправлены в торговую сеть.

Поскольку крыша седана выполняет несущую функцию, после удаления ее задней части на пикапе образовавшийся проем усиливали металлическими профилями

Но в начале 1990-х годов статус пикапа вдруг изменился. Спрос на обычные “Запорожцы” существенно снизился: во-первых, у потребителя упали доходы, во-вторых, массово появились подержанные иномарки, в-третьих, государство остановило закупку ЗАЗов с ручным управлением – в исполнении для инвалидов. Тогда на заводе кого-то осенила мысль: выпускать ЗАЗ-пикап как товарный автомобиль! Пусть традиционный седан стал ненужен народу в качестве семейного авто, так возможно, кому-то понадобится утилитарная рабочая лошадка с увеличенным грузовым отсеком? Тем более, что цена на пикапчик может быть назначена гораздо меньшей.

ТАКЖЕ ЧИТАЙТЕ: Неизвестная "Таврия": высокий универсал ЗАЗ-1701

И можно сказать, неизвестный нам зазовський маркетолог тогда угадал: в 1990 – 1994 гг. было реализовано около 2,5 тыс. машин ЗАЗ-968МП, что по меркам проблемных 1990-х было неплохо.

Большинство пикапов ЗАЗ-968МП эксплуатировались без такого высокого тента

Особого смысла в пикапе на базе ЗАЗов может и не было, но ведь расположенный спереди багажник (сзади был двигатель) не давал возможности перевозить в нем что-то объемное с открытой крышкой. Так же непросто было построить на базе “Запорожцев” машину с кузовом универсал. А такой себе вариант пикапа с глубоким грузовым отсеком позади кабины (пусть даже он был коротким и с высокими бортами) позволял перевозить что-то громоздкое, жесткое, грязное и иногда даже с неприятным запахом.

ТАКЖЕ ЧИТАЙТЕ: “Запорожец-универсал”: страшный сон или эксперименты ЗАЗа

Например, в некоторых украинских городах ЗАЗ-968 МП служили в коммунальном хозяйстве, перевозя, помимо прочего, бригады сварщиков с их кислородным баллоном и карбидным газовым аппаратом. Да, баллон торчал прямо на открытом воздухе, и перетаскивать его через борт было нелегко, но ведь проще, чем в салон стандартного ЗАЗ-968М с двухдверным кузовом тудор.

Некоторые отчаянные превращали заднемоторные легковушки Skoda 120 в такие вот пикапы с двигателем и дополнительным отсеком под полом кузова

Следует сказать, что определенная возможность сделать пикап удобнее была. Например, сделав ровную грузовую платформу на всю длину от кабины до заднего бампера – подняв ее над мотором. Без особых проблем можно было на 50 мм снизить линию капота двигателя, накрыть сплошным “столом” нишу на месте заднего сиденья. По такой схеме были построены пикапы на базе нескольких подобных заднемоторных автомобилей – например, массовый VW Transpoter Pickup и уникальная Skoda 120 Pickup. Собственно, на порядок больше пикапов Skoda было построено именно по схеме пикапов – “Запорожцев”, но это уже другая история.

Также ЧИТАЙТЕ: Как создавали "ушастого" : все прототипы ЗАЗ-966