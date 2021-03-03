Британська компанія, яка спеціалізується на перетворенні класичних британських машин високого класу на швидкі електромобілі з нульовим рівнем викидів, вже пропонує конвертовані Range Rover, Jaguar XK120, Rolls Royce Phantom V та Silver Cloud, а тепер список поповнив і вінтажний Bentley.

Розкішний вінтажний седан Bentley S3 Continental Flying Spur 1961 року є прадідусем нинішнього Flying Spur. Колись він працював на 6-літровому V8 серії L, але тепер може бути повністю електричним.

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Компанія Lunaz не оприлюднила подробиць про новий безшумний силовий агрегат для S3, але, ймовірно, це будуть ті ж двигуни та акумулятор, які вже використовувались для конвертації Rolls-Royce Cloud. Якщо так, мова йде про пару електромоторів з приводом на задню вісь та загальною потужністю у 375 кінських сил та 700 ньютон-метрів крутного моменту. І хоча Rolls Royce та Bentley раніше не називали потужності своїх моторів, можна закластись, що оригінальний S3 мав удвічі меншу продуктивність. Акумулятор потужністю 80 кіловат-годин дозволяє долати на одному заряді до 485 кілометрів.

Спеціалісти Lunaz вдосконалили гальма та підвіску старого Continental та додали електропідсилювач керма. Всередині розкішний седан пропонує ще більше технологій у формі сучасної системи кондиціонування та стилізованого під ретро мультимедійного центру з підтримкою Apple CarPlay. Зовні ж автомобіль виглядає, як звичайний відреставрований Bentley S3 Continental Flying Spur.

Цей конкретний Flying Spur виконано у двоколірному забарвленні на прохання власника. Однак покупці можуть замовити машину будь-якому кольорі і це не обов’язково має бути S3 Continental Flying Spur, оскільки Lunaz також пропонує конверсію для моделей попередніх поколінь – S1 та S2, а також для купе і кабріолета S1, S2 та S3. Вартість конверсії становить мінімум 350 000 фунтів стерлінгів – близько 13,6 мільйона гривень.

Фото: Lunaz Bentley S3 Continental Flying Spur / Lunaz