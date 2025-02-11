Львовские таможенники не пропустили "биток" Lamborghini Gallardo: какая причина

21 марта через пункт пропуска "Угринов - Долгобичув" пытались ввезти в Украину автомобиль Lamborghini Gallardo 2013 года выпуска. Однако львовские таможенники обнаружили расхождения в оформлении документов на него, поэтому не пропустили и задержали автомобиль.

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Этот Lamborghini Gallardo – обычный “биток” из США, куплен на аукционе Copart. Согласно информации платформы Bidfax, автомобиль был куплен 11.02.2025 на аукционе в штате Огайо за 60 500 долларов. Учитывая сборы аукциона, страховки и стоимость доставки с аукциона в порт США и в Клайпеду, он обошелся покупателю примерно в 65 тысяч долларов.

Автомобиль купил 44-летний киевлянин. Однако документы были оформлены на литовскую компанию, которая продавала машину на украинское предприятие. В литовской декларации указана стоимость автомобиля - 66 005 долларов США, что составляет 2 738 224 грн по курсу НБУ.

Найдя эти расхождения, таможенники решили, что владелец “предоставил документы с недостоверными сведениями относительно отправителя и получателя товара, что является основанием для квалификации действий как сокрытие от таможенного контроля”.

По данному факту составлен админпротокол в соответствии ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины и по ст. 201-4 Уголовного кодекса Украины.

Далее с этим авто будет разбираться Бюро экономической безопасности во Львовской области.