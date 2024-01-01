В Украине появился обновленный кроссовер Lamborghini Urus

На украинских дорогах появился обновленный кроссовер Lamborghini Urus S. По данным ТопЖир, на данный момент в Украине зарегистрировано всего два рестайлинговых экземпляра Urus, но общее количество Lamborghini Urus, включая предыдущие версии, уже превышает 30 автомобилей.

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Urus S стал новым витком в развитии культового SUV. Он сохранил характерную агрессивность предшественника, но добавил еще больше стиля, мощности и технологий.

Характеристики Lamborghini Urus S

Двигатель: 4.0-литровый V8 twin-turbo

Мощность: 666 л.с.

Разгон 0–100 км/ч: 3,5 секунды

Максимальная скорость: 305 км/ч

Крутящий момент: 850 Нм

Обновленный Urus отличается более агрессивным дизайном передней части, новыми вариантами отделки интерьера, а также еще более широкими возможностями персонализации. Стоимость Lamborghini Urus S в Европе стартует от 195 000 евро (без учета опций и налогов).