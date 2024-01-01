В Україні з’явився оновлений кросовер Lamborghini Urus

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Lamborghini Urus
На українських дорогах з’явився оновлений кросовер Lamborghini Urus S. За даними ТопЖир, наразі в Україні зареєстровано лише два рестайлінгові екземпляри Urus, але загальна кількість Lamborghini Urus, включно з попередніми версіями, вже перевищує 30 автомобілів.
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Urus S став новим витком у розвитку культового SUV. Він зберіг характерну агресивність попередника, але додав ще більше стилю, потужності та технологій.
Характеристики Lamborghini Urus S
- Двигун: 4.0-літровий V8 twin-turbo
- Потужність: 666 к.с.
- Розгін 0–100 км/год: 3,5 секунди
- Максимальна швидкість: 305 км/год
- Крутний момент: 850 Нм
Оновлений Urus вирізняється агресивнішим дизайном передньої частини, новими варіантами оздоблення інтер’єру, а також ще ширшими можливостями персоналізації. Вартість Lamborghini Urus S у Європі стартує від 195 000 євро (без урахування опцій та податків).