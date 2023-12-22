Кросовер Urus став однією з найбільш популярних моделей бренду Lamborghini. Після його запуску у 2017 році, річні продажі компанії збільшились вдвічі. Саме тому, Lamborghini планує представити нову версію кросовера у 2025 році.

Деякі автофанати вважають, що сучасний Urus став першим кросовером бренду, однак мало хто знає, що у Lamborghini була модель LM002, яка досить сильно нагадує військові HMMWV і мала двигун V12. Звичайно, сучасний Urus немає нічого спільного зі своїм прабатьком, і побудований на сучасній платформі Volkswagen Group, що ріднить його з такими моделями автоконцерну як Volkswagen Touareg, Porsche Cayenne та Bentley Bentayga.

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Зараз Urus існує у двох модифікаціях S та Perfomante, де модель S націлена на комфортну повсякденну їзду, а Perfomante створений аби подарувати водію чудові емоції на спортивному треку – для цього авто спеціально зробили легшим та більш аеродинамічним. В обох варіаціях автомобіля використовується твін-турбо V8 об’ємом 4,0 літри, який розвиває потужність 666 к.с.

Хоч в кросовері використовується по справжньому чудовий бензиновий двигун, Lamborghini не може оминути глобальну спрямованість автовиробників на збільшення екологічності власних авто. Саме тому, у компанії в майбутньому може з’явитись лінійка автомобілів з нульовим рівнем викидів.

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Нещодавно в Lamborghini презентували спорткар Revuelto, який прийшов на зміну могутньому Aventador, де використано технологію з частковою електрифікацією силової установки. Очікується, що оновлений Urus отримає подібну технологію – компанія готує плагін-гібрид.

Прототипи Urus PHEV вже помічали на дорогах у камуфляжі, проте і досі невідомо яке місце в ієрархії бренду посяде нова модель. Ходять чутки, що плагін-гібрид стане єдиним представником сімейства Urus, причому S і Performante нібито вийдуть із продажу наприкінці 2024 року.

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Також очікується, що оновлений Urus отримає нову потужну силову установку, схожу на ту що буде встановлено на новий Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid. Подейкують що версія силового агрегату для Lamborghini буде найпотужнішою і матиме понад 700 к.с.

Загалом, оновлений Urus одразу став предметом для обговорення, тому у відкритому доступі вже є безліч рендерів, де кожен охочий ділиться своїм баченням майбутнього дизайну моделі. Однак, дізнатись, як саме буде виглядати новий Lamborghini ми зможемо в середині 2024 року, коли компанія офіційно презентує його.