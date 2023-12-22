Кроссовер Urus стал одной из самых популярных моделей бренда Lamborghini. После его запуска в 2017 году, годовые продажи компании увеличились вдвое. Именно поэтому, Lamborghini планирует представить новую версию кроссовера в 2025 году.

Некоторые авто фанаты считают, что современный Urus стал первым кроссовером бренда, однако мало кто знает, что у Lamborghini была модель LM002, которая довольно сильно напоминает военные HMMWV и имела двигатель V12. Конечно, современный Urus не имеет ничего общего со своим прародителем, и построен на современной платформе Volkswagen Group, что роднит его с такими моделями автоконцерна как Volkswagen Touareg, Porsche Cayenne и Bentley Bentayga.

Также интересно: Эксклюзивный Lamborghini отказались продать за 10 миллионов

Сейчас Urus существует в двух модификациях S и Perfomante, где модель S нацелена на комфортную повседневную езду, а Perfomante создан, чтобы подарить водителю замечательные эмоции на спортивном треке – для этого авто специально сделали легче и более аэродинамичным. В обеих вариациях автомобиля используется твин-турбо V8 объемом 4,0 литра, который развивает мощность 666 л.с.

Хотя в кроссовере используется по настоящему замечательный бензиновый двигатель, Lamborghini не может обойти глобальную направленность автопроизводителей на увеличение экологичности собственных авто. Именно поэтому, в компании в будущем может появиться линейка автомобилей с нулевым уровнем выбросов.

Также интересно: Lamborghini показала две премьеры в Катаре

Недавно в Lamborghini презентовали спорткар Revuelto, который пришел на смену мощному Aventador, где использована технология с частичной электрификацией силовой установки. Ожидается, что обновленный Urus получит подобную технологию – компания готовит плагин-гибрид.

Прототипы Urus PHEV уже замечали на дорогах в камуфляже, однако до сих пор неизвестно какое место в иерархии бренда займет новая модель. Ходят слухи, что плагин-гибрид станет единственным представителем семейства Urus, причем S и Performante якобы выйдут из продажи в конце 2024 года.

Читайте также: Lamborghini Urus 2025 получит гибридную версию и новую цену

Также ожидается, что обновленный Urus получит новую мощную силовую установку, похожую на ту что будет установлена на новый Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid. Поговаривают что версия силового агрегата для Lamborghini будет самой мощной и будет иметь более 700 л.с.

В общем, обновленный Urus сразу стал предметом для обсуждения, поэтому в открытом доступе уже есть множество рендеров, где каждый желающий делится своим видением будущего дизайна модели. Однако, узнать, как именно будет выглядеть новый Lamborghini мы сможем в середине 2024 года, когда компания официально представит его.