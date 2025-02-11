Львівські митники не пропустили "биток" Lamborghini Gallardo: яка причина

21 березня через пункт пропуску «Угринів - Долгобичув» намагались ввезти в Україну автомобіль Lamborghini Gallardo 2013 року випуску. Однак львівські митники виявили розбіжності в оформленні документів на нього, тож не пропустили і затримали автомобіль.

До речі в Україні з'явився новий Lamborghini Urus

Цей Lamborghini Gallardo – звичайний “биток” зі США, куплений на аукціоні Copart. Згідно з інформацією платформи Bidfax, автомобіль було куплено 11.02.2025 на аукціоні в штаті Огайо за 60 500 доларів. Враховуючи збори аукціону, страховки та вартість доставки з аукціону в порт США та у Клайпеду, він обійшовся покупцеві приблизно у 65 тисяч доларів.

Автомобіль купив 44-річний киянин. Однак документи були оформлені на литовську компанію, яка продавала машину на українське підприємство. У литовській декларації зазначено вартість автомобіля — 66 005 доларів США, що становить 2 738 224 грн за курсом НБУ.

Знайшовши ці розбіжності, митники вирішили, що власник “надав документи з недостовірними відомостями щодо відправника та одержувача товару, що є підставою для кваліфікації дій як приховування від митного контролю”.

За цим фактом складено адмінпротокол відповідно ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України

та відповідно до ст. 201-4 Кримінального кодексу України.

Далі з цим авто буде розбиратись Бюро економічної безпеки у Львівській області.