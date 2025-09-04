Львовянин ввозил авто как "гуманитарку" и продавал их на рынке

ФОТО: БЭБ во Львовской области|
В декларациях на ввоз элитные "паркетники" для фронта в последнее время становятся модными
Как установили детективы территориального управления Бюро экономической безопасности во Львовской области, мужчина не все машины продал.
По разработанной схеме фигурант реализовал за наличные на платформах онлайн объявлений и в Telegram-каналах лишь часть машин.
Читайте также Волынский автосалон по продаже гуманитарных авто прикрыли
Для меньшего привлечения внимания к такому бизнесу он еще и организовал разборку автомобилей и продавал все это запчастями, агрегатами и отдельными системами. Это также пользуется спросом и делец получал от этого не меньшую выгоду, чем от продажи целых машин.
Фото: БЭБ во Львовской области
Детективы исследовали всю схему правонарушения, начиная от прохождения таможенного контроля по упрощенной схеме ввоза гуманитарных автомобилей, и заканчивая их сбытом. Также исследована схема легализации полученных от сделки денег.
"Детективы Теруправления сообщили жителю Львовщины о подозрении в контрабанде и легализации средств, полученных преступным путем. Сейчас обвинительный акт направлен в суд", – говорится в сообщении упомянутого БЭБ.