Львів'янин ввозив авто як "гуманітарку" та продавав їх на ринку

Як встановили детективи територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області, чоловік не всі автівки продав.

За розробленою схемою фігурант реалізував за готівку на платформах онлайн оголошень та у Telegram-каналах лише частину машин.

Читайте також Волинський автосалон з продажу гуманітарних авто прикрили

Для меншого привернення уваги до такого бізнесу він ще й організував розбирання автівок і продавав все це запчастинами, агрегатами та окремими системами. Це також має попит і ділок отримував від цього не менший зиск, ніж від продажу цілих машин.

Фото: БЕБ у Львівській області

Детективи дослідили всю схему правопорушення, починаючи від проходження митного контролю за спрощеною схемою ввезення гуманітарних автомобілів, і закінчуючи їх збутом. Також досліджено схему легалізації отриманих від оборудки грошей.

"Детективи Теруправління повідомили жителю Львівщини про підозру у контрабанді та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом. Наразі обвинувальний акт скеровано до суду", – йдеться у повідомленні згаданого БЕБ.