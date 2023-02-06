Компания Mack Defense заключила контракт на создание прототипа для испытаний Common Tactical Truck (CTT) армии США.

Mack Defense заключила контракт на проектирование, изготовление и поставку грузовиков для прототипов и фазы испытаний программы Common Tactical Truck (CTT) армии США.

Прототипы будут испытаны и оценены для определения окончательных требований к следующему поколению грузовиков, чтобы наконец начать модернизацию и замену парка сухопутных войск из примерно 35 000 тяжелых тактических грузовиков, выполняющих широкий спектр боевых задач логистики, поддержки и обслуживания.

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Требования армии США к программе CTT диктуют современную масштабируемую коммерческую платформу с передовыми технологиями безопасности, повышенной мобильностью на бездорожье, усовершенствованной кибербезопасностью, открытой системной архитектурой, улучшенной эффективностью топлива и общностью различных вариантов грузовиков для содействия повышенной экологичности.

"Мы были уверены в нашей способности удовлетворить потребности, очерченные армией США, когда мы подавали нашу первоначальную заявку", – сказал Дэвид Хартцелл, президент Mack Defense. "Быть избранным для этапа прототипа этой программы подтверждает, что армия признает, что Mack Defense имеет опыт адаптации наших коммерческих продуктов, технологий и глобальной цепи создания стоимости, необходимых для выполнения строгих требований, изложенных для CTT".

Mack Defense предоставит три прототипа транспортных средств армии США до января 2024 г. для испытаний армией во множестве ситуаций для оценки характеристик, эффективности и долговечности транспортных средств.

По словам Джека Терефинко, менеджера программы CTT в Mack Defense, "автомобили включают в себя дорожный тягач, внедорожный тягач и грузовик с системой обработки грузов (LHS), каждый из которых базируется на наших платформах коммерческих транспортных средств и модифицированных технологиях".

Ожидается, что после завершения оценки и испытаний прототипа в 2025 году армия запустит отдельный конкурс, который приведет к производственному контракту модернизации парка тяжелых тактических машин. Армия заявила, что первоначальный контракт на производство может составлять более 7000 грузовиков на сумму более 5,1 млрд долларов.

Справка Авто24

Mack Defense – часть Volvo Group, включая Mack Trucks, Volvo Trucks и Renault Trucks, с производственными мощностями в 19 странах, предприятиями в 36 странах и обслуживанием клиентов по всему миру через свои глобальные подразделения и сервисно-логистические возможности. Volvo Group также является лидером в области передовых технологий безопасности транспортных средств, разработки дизельных двигателей и передовых силовых агрегатов, таких как электрические аккумуляторы и водородные топливные элементы.