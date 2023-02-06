Компанія Mack Defense уклала контракт на створення прототипу для випробувань програми Common Tactical Truck (CTT) армії США.

Компанія Mack Defense уклала контракт на проектування, виготовлення та поставку вантажівок для прототипів і фази випробувань програми Common Tactical Truck (CTT) армії США. Прототипи будуть випробувані та оцінені, щоб визначити остаточні вимоги до наступного покоління вантажівок, щоб зрештою розпочати модернізацію та заміну парку сухопутних військ із приблизно 35 000 важких тактичних вантажівок, які виконують широкий спектр бойових завдань логістики, підтримки та обслуговування.

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Вимоги армії США до програми CTT диктують сучасну масштабовану комерційну платформу з передовими технологіями безпеки, підвищеною мобільністю на бездоріжжі, вдосконаленою кібербезпекою, відкритою системною архітектурою, покращеною паливною ефективністю та спільністю різних варіантів вантажівок для сприяння підвищеній екологічності.

«Ми були впевнені в нашій здатності задовольнити потреби, окреслені армією США, коли ми подавали нашу початкову заявку», — сказав Девід Хартцелл, президент Mack Defense. «Бути обраним для етапу прототипу цієї програми підтверджує, що армія визнає, що Mack Defense має досвід адаптації наших комерційних продуктів, технологій і глобального ланцюга створення вартості, необхідних для виконання суворих вимог, викладених для CTT».

Mack Defense надасть три прототипи транспортних засобів армії США до січня 2024 року для випробувань армією в безлічі ситуацій для оцінки характеристик, ефективності та довговічності транспортних засобів.

За словами Джека Терефінко, менеджера програми CTT у Mack Defense, «автомобілі включають в себе дорожній тягач, позашляховий тягач і вантажівку з системою обробки вантажів (LHS), кожна з яких базується на наших платформах комерційних транспортних засобів і модифікованих технологіях».

Очікується, що після завершення оцінки та випробувань прототипу у 2025 році армія запустить окремий конкурс, який призведе до виробничого контракту на модернізацію парку важких тактичних машин. Армія заявила, що початковий контракт на виробництво може складати понад 7000 вантажівок на суму понад 5,1 мільярда доларів.

Довідка Авто24

Mack Defense – частина Volvo Group, включаючи Mack Trucks, Volvo Trucks і Renault Trucks, з виробничими потужностями в 19 країнах, підприємствами в 36 країнах і обслуговуванням клієнтів по всьому світу через свої глобальні підрозділи та сервісно-логістичні можливості. Volvo Group також є лідером у сфері передових технологій безпеки транспортних засобів, розробки дизельних двигунів і передових силових агрегатів, таких як електричні акумулятори та водневі паливні елементи.