Tatra Trucks через неделю планирует показать на одной из самых больших мировых выставок Agritechnica в Ганновере магистральный тягач Tatra Phoenix.

Для гражданского сегмента завод имеет обширную палитру машин разных размерных групп и в этот раз в Германию производитель везет универсальную модель Tatra Phoenix, которая может использоваться с разными надстройками в сельском хозяйстве, строительстве, горнодобывающей промышленности, в коммунальном хозяйстве, при содержании дорог, пожарными и спасателями.

В рамках выставки Agritechnica новичок Phoenix Euro 6 будет демонстрироваться в виде седельного тягача в комплектации 4x4. Машина предназначена для работы с сельскохозяйственными полуприцепами для перевозки молока, зерна, овощей, фруктов, корнеплодов, животных.

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Автомобиль комплектуется уникальным и проверенным шасси концепта Tatra с центральной опорной трубой и независимыми подвесными полуосями с полным приводом. При этом адаптация предполагает передвижение как по сельскохозяйственным угодьям, так и по обычным дорогам с твердым покрытием.

Здесь использована традиционная для производителя бескапотная компоновка «кабина над двигателем». В моторной нише снизу стоит дизельный агрегат Paccar MX-11 мощностью 330 кВт, соединенный с автоматической трансмиссией Allison 4500PR с ретардером.

Магистральный тягач Tatra Phoenix на презентационной фотосессии к выставке Agritechnica в Ганновере. Фото: Tatra Trucks

Максимальная масса автомобиля составляет 20 тонн, максимальная нагрузка на каждую ось автомобиля может достигать 10 тонн, максимальная общая масса транспортного средства и прицепа – 44 тонны. С такой осевой нагрузкой автомобиль вписывается во все дорожные нормативы.

Что касается салона и рабочего места водителя, то это двухместная кабина с кроватью, под которой есть вещевой рундук. В салоне имеется зависимое водяное отопление и независимая система отопления и кондиционирования Airtonic.