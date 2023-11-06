Tatra Trucks через тиждень планує показати на одній з найбільших світових виставок Agritechnica у Ганновері магістральний тягач Tatra Phoenix.

Для цивільного сегменту завод має чималу палітру машин різних розмірних груп і цього разу до Німеччини виробник везе універсальну модель Tatra Phoenix, яка може використовуватися з різними надбудовами у сільському господарстві, будівництві, гірничодобувній промисловості, у комунальному господарстві, при утриманні доріг або пожежниками та рятувальниками.

В рамках цьогорічної виставки Agritechnica новачок Phoenix Euro 6 демонструватиметься у вигляді сідельного тягача у комплектації 4x4. Машина призначена для роботи з сільськогосподарськими напівпричепами для перевезення молока, зерна, овочів, фруктів, коренеплодів, тварин тощо.

Читайте також Tatra показала кар'єрний самоскид на водні

Автомобіль комплектується унікальним і перевіреним шасі концепту Tatra з центральною з опорною трубою і незалежними підвісними піввісями з повним приводом. При цьому адаптація передбачає пересування як по сільськогосподарських угіддях, так і по звичайних дорогах з твердим покриттям.

Тут використано традиційну для виробника безкапотну компоновку «кабіна над двигуном». У моторній ніші знизу стоїть дизельний агрегат Paccar MX-11 потужністю 330 кВт, що з’єднаний з автоматичною трансмісією Allison 4500PR з ретардером.

Магістральний тягач Tatra Phoenix на презентаційній фотосесії до виставки Agritechnica Ганновері. Фото: Tatra Trucks

Максимальна маса автомобіля становить 20 тонн, максимальне навантаження на кожну вісь автомобіля може досягати 10 тонн, максимальна загальна маса транспортного засобу та причепа – 44 тони. З таким вісьовим навантаженням автомобіль вписується в усі дорожні нормативи.

Щодо салону та робочого місця водія, то це двомісна кабіна з ліжком, під яким є речовий рундук. Тут стоїть залежне водяне опалення та незалежна система опалення й кондиціонування Airtonic.