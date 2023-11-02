Світова прем’єра автомобіля на шасі третього покоління з силовою установкою на водневих паливних елементах відбулася в Остраві під час конференції H2 Forum 2023.

Розробка велася в рамках консорціуму з п'ятьма партнерськими науковими та дослідницькими центрами.

"Для автомобіля Tatra Force e-Drive ми використали восьмиколісне шасі концепту Tatra з центральною опорною трубою та поворотними незалежно підвішеними півосями в конфігурації 1+3 і тривісним приводом. Прототип розроблений як вантажівка для використання в гірничодобувній промисловості загальною вагою 45 т. Ми хочемо випробувати на ньому різні технології в найскладніших умовах експлуатації", — пояснив директор з досліджень і розвитку Tatra Trucks Радомір Смолка.

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Привід прототипу електричний, але сконструйований так, що може бути незалежним від зовнішніх джерел електричної енергії. Таким чином, автомобіль перевозить джерело енергії з собою. З цієї причини на ньому, крім тягового електродвигуна, тягових батарей і двох паливних елементів, також встановлені напірні баки для газоподібного водню.

Таким чином, паливні елементи виробляють необхідну електричну енергію за допомогою хімічної реакції з водню безпосередньо на борту автомобіля. Перевагою цієї концепції є дуже короткий час для заповнення водневих баків – кілька хвилин. Тому порівняно з акумуляторними електромобілями виключається час простою, необхідний для зарядки від зовнішніх джерел.

Водневий автомобіль Tatra Force e-Drive поки тестується на заводському полігоні, потім дослідні зразки для експертної оцінки передадуть в експлуатацію клієнтам. Фото: Tatra Trucks

У разі побудови інфраструктури з водневими АЗС гнучкість автомобіля буде прирівнюватися до автомобілів зі звичайними двигунами внутрішнього згоряння.

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Прототип спеціально використовує тяговий синхронний електродвигун з постійними магнітами та сталою потужністю 480 кВт максимальною потужністю 580 кВт, який має крутний момент 2300 Нм. Два паливних елементи мають максимальну потужність 100 кВт кожен, а тягові батареї загальною місткістю 171 кВт-год використовують технологію Li NMC (літій-нікель-марганець-оксид кобальту) і мають можливість заряджатися від зовнішнього джерела (розетка).

Автомобіль також оснащений п'ятиступеневою КПП Tatra з електронною системою перемикання передач.