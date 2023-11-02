Мировая премьера автомобиля на шасси третьего поколения с силовой установкой на водородных топливных элементах прошла в Остраве во время конференции H2 Forum 2023.

Разработка велась в рамках консорциума с пятью партнерскими научными и исследовательскими центрами.

"Для автомобиля Tatra Force e-Drive мы использовали восьмиколесное шасси концепта Tatra с центральной опорной трубой и поворотными независимо подвешенными полуосями в конфигурации 1+3 и трехосным приводом. Прототип разработан как грузовик для использования в горнодобывающей промышленности общим весом 45 т. Мы хотим испробовать на нем разные технологии в самых сложных условиях эксплуатации", – объяснил директор по исследованиям и развитию Tatra Trucks Радомир Смолка.

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Привод прототипа электрический, но сконструированный так, что может быть независимым от внешних источников электрической энергии. Таким образом, автомобиль перевозит источник энергии с собой. По этой причине на нем кроме тягового электродвигателя, тяговых батарей и двух топливных элементов также установлены напорные баки для газообразного водорода.

Таким образом, топливные элементы производят необходимую электрическую энергию посредством химической реакции с водородом непосредственно на борту автомобиля. Преимуществом этой концепции очень в коротком времени для заполнения водородных баков – несколько минут. Поэтому по сравнению с аккумуляторными электромобилями исключается время простоя, необходимое для зарядки от внешних источников.

Водородный автомобиль Tatra Force e-Drive пока тестируется на заводском полигоне, затем опытные образцы для экспертной оценки передадут в эксплуатацию клиентам. Фото: Tatra Trucks

В случае построения инфраструктуры с водородными АЗС гибкость автомобиля будет приравниваться к автомобилям с обычными двигателями внутреннего сгорания.

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Прототип специально использует тяговый синхронный электродвигатель с постоянными магнитами и постоянной мощностью 480 кВт максимальной мощностью 580 кВт, имеющий крутящий момент 2300 Нм. Два топливных элемента имеют максимальную мощность 100 кВт каждый, а тяговые батареи общей емкостью 171 кВтч используют технологию Li NMC (литий-никель-марганец-оксид кобальта) и имеют возможность заряжаться от внешнего источника (розетка).

Автомобиль оснащен пятиступенчатую КПП Tatra с электронной системой переключения передач.