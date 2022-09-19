Доступный электрический кроссовер будет иметь двигатель мощностью 150 л.с. и запас хода 456 км.

Недавно Mahindra провела обширную презентацию предстоящей гаммы электромобилей, построенных на новой платформе с компонентами концерна Volkswagen. Но этот проект пока находится на ранней стадии, и первые серийные машины появятся только через два года.

А пока к производству подготовлен более простой электромобиль — кроссовер Mahindra XUV400.

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Это не оригинальная разработка, а электрическая разновидность паркетника Mahindra XUV300, который, в свою очередь, изготовлен на базе модели SsangYong Tivoli (контрольный пакет корейской компании долгое время принадлежал Махиндре). Электромобиль также разработан в сотрудничестве с корейцами, но без прямого заимствования, ведь у Tivoli электрической версии нет: SsangYong начал электрификацию с большей модели Korando.

Если Mahindra XUV300 имеет обрезанное заднее свисание, чтобы вписаться в льготный четырехметровый норматив по длине, то электромобиль укорачивать не пришлось: для батарей подобных льгот в Индии нет. Поэтому по длине Mahindra XUV400 можно сравнить с Tivoli: 4200 мм от носа до хвоста. Колесная база всего семейства одинакова – 2600 мм. Электрокроссовер имеет оригинальную переднюю маску, изменены бамперы и колеса.

Единственный электромотор установлен на передней оси, он выдает 150 л. и 310 Нм. Емкость литий-ионной тяговой батареи – всего 39,4 кВт∙ч, но компания заявила, что запас хода составит 456 км. Зарядное устройство переменного тока имеет мощность 7,2 кВт, а постоянного тока – 50 кВт.

Индийский электромобиль имеет три ездовых режима, для которых подобраны нетипичные названия Fun, Fast и Fearless. Трудно сказать, какой из них наиболее экономичен. А режим езды "в одну педаль" называется Lively Mode. Время разгона до 100 км/ч – 8,3 с, максимальная скорость – 150 км/ч.

Интерьер кроссовера достался электромобилю практически в первозданном виде: появился новый селектор трансмиссии, изменены приборы, а медиасистема с семидюймовым экраном имеет навигатор, который может строить маршруты с учетом размещения зарядных станций. Цена электро-Махиндры пока не объявлена: старт продаж запланирован на январь 2023 года.