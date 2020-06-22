Китайских автогигантов Geely и BYD называют потенциальными новыми владельцами корейской марки.

Индийский концерн Mahindra&Mahindra рассматривает возможность продажи подконтрольной ему корейской компании SsangYong Motor – частично или полностью. Об этом заявил управляющий директор индийского холдинга Паван Гоенко.

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В начале 2011 года, корейская компания SsangYong оказалась на грани банкротства. 70% ее акций выкупил индийский концерн Mahindra. После этого SsangYong полностью обновил свой модельный ряд и заметно увеличил объем продаж. Однако последние два года марка снова показывает убытки, ее доля на экспортных рынках сократилась до минимума. На этот раз Mahindra решила не спасать корейского производителя, а избавиться от финансового бремени, в рамках масштабной программы сокращения расходов, которая подразумевает свертывание убыточных проектов.

Mahindra&Mahindra владеет почти 75% акций корейского производителя, и руководство компании сообщает, что готово уменьшить свою долю или даже полностью продать ее, если SsangYong найдет нового инвестора.

До начала пандемии Mahindra планировала вложить около 412 миллионов долларов в развитие корейской компании, однако в условиях кризиса от этих планов решено отказаться, а свои силы концерн сосредоточит на перспективном альянсе с Ford.

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