Китайських автогігантів Geely та BYD називають потенційними новими власниками корейської марки.

Індійський концерн Mahindra&Mahindra розглядає можливість продажу підконтрольної йому корейської компанії SsangYong Motor – частково або повністю. Про це заявив керуючий директор індійського холдингу Паван Гоєнка.

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На початку 2011 року, корейська компанія SsangYong опинилась на межі банкрутства. 70% її акцій викупив індійський концерн Mahindra. Після цього SsangYong повністю оновив свій модельний ряд і помітно збільшив обсяг продажів. Однак останні два роки марка знову показує збитки, її частка на експортних ринках скоротилася до мінімуму. Цього разу Mahindra вирішила не рятувати корейського виробника, а позбутись фінансового тягаря, у рамках масштабної програми скорочення витрат, яка має на увазі згортання збиткових проектів.

Mahindra&Mahindra володіє майже 75% акцій корейського виробника, і керівництво компанії повідомляє, що готово зменшити свою частку або навіть повністю продати її, якщо SsangYong знайде нового інвестора.

До початку пандемії Mahindra планувала вкласти близько 412 мільйонів доларів у розвиток корейської компанії, однак в умовах кризи від цих планів вирішено відмовитися, а свої сили концерн зосередить на перспективному альянсі з Ford.

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