Доступний електричний кросовер матиме двигун потужністю 150 к.с. та запас ходу 456 км.

Нещодавно Mahindra провела велику презентацію майбутньої гами електромобілів, побудованих на новій платформі з компонентами концерну Volkswagen. Але цей проект поки що знаходиться на ранній стадії, і перші серійні машини з'являться лише через два роки.

А поки що до виробництва підготовлений простіший електромобіль — кросовер Mahindra XUV400.

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Це не оригінальна розробка, а електричний різновид паркетника Mahindra XUV300, який, у свою чергу, виготовлений на базі моделі SsangYong Tivoli (контрольний пакет корейської компанії довгий час належав “Махіндрі”). Електромобіль також розроблений у співпраці з корейцями, але без прямого запозичення, адже у Tivoli електричної версії немає: SsangYong розпочав електрифікацію з більшої моделі Korando.

За довжиною Mahindra XUV400 можна порівняти з Tivoli: 4200 мм від носа до хвоста. Колісна база всього сімейства однакова — 2600 мм. Електрокросовер має оригінальну передню маску, змінено бампери та колеса.

Єдиний електромотор встановлений на передній осі, він видає 150 л. та 310 Нм. Місткість літій-іонної тягової батареї — всього 39,4 кВт∙год, але компанія заявила, що запас ходу складе 456 км. Зарядний пристрій змінного струму має потужність 7,2 кВт, а постійного струму – 50 кВт.

Індійський електромобіль має три їздові режими, для яких підібрані нетипові назви Fun, Fast і Fearless. Важко сказати, який із них найбільш економічний. А режим їзди "в одну педаль" називається Lively Mode. Час розгону до 100 км/год – 8,3 с, максимальна швидкість – 150 км/год.

Інтер'єр кросовера дістався електромобілю в практично первозданному вигляді: з'явився новий селектор трансмісії, змінені прилади, а медіасистема з семидюймовим екраном має навігатор, який може будувати маршрути з урахуванням розміщення зарядних станцій. Ціна електро-Махіндри поки не оголошена: старт продажів заплановано на січень 2023 року.