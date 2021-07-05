Это модель из ограниченной серии, тираж которой ограничен 1390 экземплярами.

Abarth выпустил новую специальную версию хэтчбеков под названием Abarth 695 Esseesse Collector's Edition. Это самый быстрый 500-й из всего модельного ряда Fiat.

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695 экземпляров Abarth 695 Esseesse из запланированных к выпуску 1390 машин, будут черного цвета, другие 695 – серого “Камповоло”. В дизайнерском плане 695 Esseesse возвращается к классической модели с эксклюзивными белыми акцентами на кузове. 17-дюймовые легкосплавные колеса также окрашены в белый цвет, подчеркнуты красными тормозными суппортами Brembo.

Хэтчбек получил амортизаторы Koni FSD, титановый выхлоп Akrapovic с двойными патрубками, алюминиевый капот, что снижает массу на 10 килограммов. И едва ли не главной особенностью грозного малыша стал регулируемый спойлер, с углом наклона до 60 градусов, который добавляет аэродинамическую нагрузку до 42 кг при полном наклоне на скорости 200 километров в час.

Abarth оборудовал салон 695 Esseesse красными ремнями безопасности, декором из карбона и кожей алькантара.

Под капотом – 1,4-литровый турбомотор с перенастроенной в Abarth управляющей электроникой. Агрегат производит 180 лошадиных сил мощности и крутящий момент в 250 ньютон-метров, что позволяет маленькому хэтчбеку достигать 225 километров в час. Спринт от 0 до 100 километров в час оценивается в 6,7 секунды.

Фото: Abarth 695 Esseesse / Stellantis