Це модель з обмеженої серії, наклад якої обмежений 1390 екземплярами.

Abarth випустив нову спеціальну версію хетчбеків під назвою Abarth 695 Esseesse Collector’s Edition. Це найшвидший 500-й з усього модельного ряду Fiat.

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695 примірників Abarth 695 Esseesse із запланованих до випуску 1390 машин, будуть чорного кольору, інші 695 – сірого “Камповоло”. У дизайнерському плані 695 Esseesse повертається до класичної моделі з ексклюзивними білими акцентами на кузові. 17-дюймові легкосплавні колеса також пофарбовані в білий колір, підкреслені червоними гальмівними супортами Brembo.

Хетчбек отримав амортизатори Koni FSD, титановий вихлоп Akrapovic з подвійними патрубками, алюмінієвий капот, що знижує масу на 10 кілограмів. Та чи не головною особливістю грізного малюка став регульований спойлер, з кутом нахилу до 60 градусів, який додає аеродинамічне навантаження до 42 кг при повному нахилі на швидкості 200 кілометрів на годину.

Abarth обладнав салон 695 Esseesse червоними ременями безпеки, декором з карбону та шкірою алькантара.

Під капотом – 1,4-літровий турбомотор з переналаштованою в Abarth керуючою електронікою. Агрегат продукує 180 кінських сил потужності та крутний момент у 250 ньютон-метрів, що дозволяє маленькому хетчбеку досягати 225 кілометрів на годину. Спринт від 0 до 100 кілометрів на годину оцінюється в 6,7 секунди.

Фото: Abarth 695 Esseesse / Stellantis