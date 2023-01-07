Традиционный перечень культовых украинских автомобилей знают даже первоклассники: "горбатый", "ушастый", "амфибия". Между тем, интересных и даже необычных машин в нашей истории гораздо больше. "Авто 24" вспоминает три незаслуженно забытых автомобиля, которые производились украинцами в течение нескольких последних десятилетий.

Отметим: в нашу подборку вошли не какие-то опытные или полукустарные машины, а лишь серийные модели заводского производства.

"Праворукий" ЗАЗ (1962 г.)

Не можем не начать с “отца” всех украинских машин – горбатого ЗАЗ-965, но с необычным индексом С. Литера означала, скорее всего, связь. Ведь правый руль "Запорожец" получил не для экспорта в заморские страны, а для удобства почтальонов.

Праворульный ”Запорожец” на главном проспекте г. Запорожья – уникальный кадр неизвестного автора, видимо, из числа сотрудников автозавода.

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Связисты на ЗАЗ-965С объезжали свои опорные точки в городских микрорайонах – почтовые ящики и большие сейфы-шкафы для хранения корреспонденции перед доставкой жильцам многоквартирных домов. Чтобы водителю приходилось меньше ходить вокруг машины, руль установили поближе к тем же ящикам. Вариант, между прочим, не уникален, например, в Австрии для подобных перевозок в те годы использовали праворульные VW Kafer.

Правый руль – не единственное отличие почтового ЗАЗ-965С. Вместо задних окон у него металлические заглушки, вместо заднего сиденья – ящик для почты.

Грузовик ЛуАЗ-13021 (1991 – 1998 гг),

В памяти большинства граждан продукция Луцкого автозавода останется в образе внедорожника ЛуАЗ-969, известного как "волынянка" (он же "броневик", он же "луноход"). Но в бурные девяностые завод искал новые рынка сбыта и среди других новинок выпускал на базе "Волыни" очень интересный бортовой грузовик на 400 кг полезной нагрузки.

Грузовик на базе вездехода ЛуАЗ мог бы получить большее распространение на селе. Но он родился в эпоху перемен, когда рынок "лежал" из-за кризиса.

Машинка имела “таврийский” 53-сильный двигатель и трансмиссию 4х4. При цене около $2000 она имела определенный спрос, причем не только в Украине. Но глобальный кризис сократил конвейерную жизнь этого грузовичка. До наших дней дожили считанные экземпляры ЛуАЗ-13021.

Большинству населения модель не известна, поскольку почти все машины вымерли: изношенные экземпляры не представляли ценности для владельцев, поскольку со временем им появилась более практичная альтернатива в виде легких коммерческих фургончиков типа "пирожок".

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Первая маршрутка ЛАЗ А-073 (1998 г.)

С этим маленьким автобусом Львовский автозавод немного поторопился. Украинский рынок пассажирских перевозок был еще не готов к массовым закупкам новых машин такого класса. Дизельный городской автобус (24 сидячих места, 40 в целом) львовяне сконструировали самостоятельно, но с использованием агрегатов грузовика ЗИЛ "Бычок". Из промышленной партии в 17 штук на сегодняшний день нам известно об имеющихся четырех таких машинах в разном состоянии. Один из них находится в частной коллекции.

Маршрутка ЛАЗ, вероятно, могла бы формировать лицо украинских городов в начале века – вместо желтых "Богданов". Но родилась слишком рано.

Резюме Авто24

На самом деле упомянутые здесь модели не следует считать уникальными или хотя бы знаковыми в масштабах мирового автопрома. Но они могут служить вехами для понимания истории общества и в частности истории развития отечественного автотранспорта.

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