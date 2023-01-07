Традиційний перелік культових українських автомобілів знають навіть першокласники: “горбатий”, “вухатий”, “амфібія”. Між тим, цікавих та навіть незвичних машин у нашій історії набагато більше. “Авто 24” згадує п’ятірку незаслужено забутих автомобілів, які випускалися українцями протягом кількох останніх десятиліть.

Наголосимо: до нашої добірки увійшли не якісь там дослідні або напівкустарні машини, а лише серійні моделі заводського виробництва.

“Праворукий” ЗАЗ (1962 р.)

Розпочнемо з “батька” усіх українських машин – “горбатого” ЗАЗ-965, але з індексом С. Літера означала, певно, “связь”. Адже праве кермо “Запорожець” отримав не для експорту у заморські країни, а для зручності поштарів.

”Запорожець” з правим кермом на головному проспекті м. Запоріжжя – унікальний кадр невідомого автора, певно, з-поміж співробітників автозаводу.

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Зв’язківці на ЗАЗ-965С об’їздили свої опорні точки у міських мікрорайонах – поштові скриньки та великі для зберігання кореспонденцій перед доставкою мешканцям багатоквартирних будинків. Щоб водієві треба було менше ходити навколо машини, кермо встановили ближче до тих самих скриньок. Варіант, між іншим, не унікальний, наприклад, в Австрії для подібних перевезень використовували VW Kafer з правим кермом.

Праве кермо – не єдина відмінність поштового ЗАЗ-965С. Замість задніх вікон у нього металеві заглушки, замість заднього сидіння – скриня для пошти.

Вантажівка ЛуАЗ-13021 (1991 – 1998 рр)

У пам’яті більшості громадян продукція Луцького автозаводу залишиться в образі позашляховика ЛуАЗ-969 на прізвисько “волинянка”. Але в буремні дев’яності завод шукав нові ринки збуту та серед інших новинок випускав на базі “Волині” дуже цікаву бортову вантажівку на 400 кг корисного навантаження.

Вантажівка на базі всюдихода ЛуАЗ могла б отримати більше поширення на селі. Але вона народилася в епоху змін, коли ринок “лежав” через кризу.

Машинка мала таврійській 53-сильний двигун та трансмісію 4х4. При вартості близько $2000 вона мала певний попит, причому не лише в Україні, але глобальна криза скоротила конвеєрне життя цієї вантажівки. До наших днів дожили лічені екземпляри ЛуАЗ-13021.

Більшості населення модель невідома, оскільки майже всі примірники вимерли: старі екземпляри не становили цінності для власників, оскільки з часом їм з’явилася більш практична альтернатива у вигляді легких комерційних фургончиків типу “пиріжок”.

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Перша “маршрутка” ЛАЗ А-073 (1998 р.)

З цим маленьким автобусом Львівський автозавод трохи поквапився. Український ринок пасажирських перевезень був ще не готовий до масових закупівель нових машин такого класу. Дизельний міський автобус (24 сидячих місця, 40 в цілому) львів’яни сконструювали самостійно, але з використанням агрегатів вантажівки ЗІЛ “Бичок”. З промислової партії у 17 штук на сьогодні нам відомо про наявні чотири таких машини у різному стані. Одна з них перебуває у приватній колекції.

Маршрутка від ЛАЗу, певно могла б формувати обличчя українських міст на початку століття – замість жовтих “Богданів”, але народилася зарано.

Резюме Авто24

Насправді згадані тут моделі не варто вважати унікальними чи хоча б знаковими для світового автопрому. Але вони можуть служити такими собі віхами для розуміння історії суспільства та зокрема історії розвитку вітчизняного автотранспорту.

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