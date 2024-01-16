Только что Государственная таможенная служба сообщила о разблокировании польскими забастовщиками международного пункта пропуска "Корчева - Краковец"

Сообщается, что по состоянию на 16:00 16 января с польской стороны в очереди на въезд в Украину собралось около 300 грузовиков.

Оформление и пропуск через границу легковых автомобилей и автобусов осуществляется в обычном режиме.

Одновременно таможенники и пограничники попросили автоперевозчиков "учитывать эту информацию при планировании международных перевозок".

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Министерство инфраструктуры и развития Польши убедило устроителей блокады пунктов пропуска на польско-украинской границе отказаться от блокады. Правда, протестующие приостанавливают свои действия до 1 марта.

"Мы подписали соглашение, результатом которого является прекращение протеста на автомобильных пунктах пропуска в трех населенных пунктах - Корчева, Гребенное, Дорогуск. Соглашение, состоящее из семи пунктов, будет действовать до 1 марта. За это время правительство Польши обязуется решать проблемы перевозчиков", — сообщил в Варшаве на пресс-конференции министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак.

"Это не конец, но протест будет приостановлен. Мы договорились об определенных условиях: мы дадим правительству время поработать, поскольку это новое правительство", — сказал Томаш Борковский, входящий в польский Комитет защиты перевозчиков и транспортных работодателей.