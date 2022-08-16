Це дозволить зменшити час проходження кордону з Польщею для автобусів.

«Сьогодні (16 серпня) у прикордонному пункті пропуску «Краківець-Корчова» нарешті буде відкрито автобусну ділянку, повідомляє у своєму телеграм-каналі заступник міністра інфраструктури Мустафа Наєм.

План розділення у Краківці пасажирської та вантажної ділянки існував давно, однак запровадили його лише зараз. Відтепер весь пасажирський транспорт поїде окремою смугою. «Зараз це один з шляхів зменшення десяти-, двадцяти- кілометрових черг на кордонах», – говорить Наєм.

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20 червня на цьому пункті пропуску було введена нова смуга для вантажівок, завдяки чому середньодобова пропускна спроможність “Краківця” виросла в півтора рази. Втім, черга з вантажівок все одно розтягнулась на кілька кілометрів.

До кінця місяця також існують плани покращити ситуацію на румунському кордоні, де також збираються великі черги.